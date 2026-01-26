Главный тренер «Хапоэля» Итудис на пресс-конференции заговорил по-русски

Вчера, 25 января, состоялся матч чемпионата Израиля между «Хапоэлем» из Тель-Авива и «Хапоэлем» из Беер Шевы. Победу со счётом 112:108 (ОТ) одержали подопечные Димитриса Итудиса.

После игры Томер Гинат, игрок клуба из Тель-Авива, на просьбу говорить на пресс-конференции по-английски ответил, что это чемпионат Израиля и тут можно обойтись без этого языка.

Тогда на родной язык, греческий, перешёл и Итудис. Также экс-наставник ЦСКА заговорил на русском.

– Вы же можете говорить и на русском [вопрос на английском]?

– Могу. Кто говорит по-русски? Будешь? Хорошо [отвечает на русском].

Также Итудис ответил, что можно перейти и на сербский язык, после чего продолжил пресс-конференцию на английском.

Итудис работал в ЦСКА с 2014-го по 2022-й.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: