Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: перенёсший инсульт Грег Попович появился на публике

Видео: перенёсший инсульт Грег Попович появился на публике
Комментарии

Легендарный тренер Грег Попович впервые за долгое время появился на публике после перенесённого инсульта. 76-летний бывший наставник «Сан-Антонио Спёрс» посетил матч G-лиги между «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу» и «Остин Спёрс» (112:96), который состоялся в пятницу, 23 января, на арене HEB Center в Сидар-Парке (штат Техас).

Перенёсший инсульт Грег Попович появился на публике:

Попович, возглавлявший «Сан-Антонио» на протяжении 29 сезонов и завоевавший с клубом пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), перенёс инсульт в ноябре 2024 года. Его присутствие на игре вызвало тёплую реакцию со стороны зрителей на трибунах.

Материалы по теме
НБА: результаты матчей 26 января
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android