Видео: перенёсший инсульт Грег Попович появился на публике

Легендарный тренер Грег Попович впервые за долгое время появился на публике после перенесённого инсульта. 76-летний бывший наставник «Сан-Антонио Спёрс» посетил матч G-лиги между «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу» и «Остин Спёрс» (112:96), который состоялся в пятницу, 23 января, на арене HEB Center в Сидар-Парке (штат Техас).

Попович, возглавлявший «Сан-Антонио» на протяжении 29 сезонов и завоевавший с клубом пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), перенёс инсульт в ноябре 2024 года. Его присутствие на игре вызвало тёплую реакцию со стороны зрителей на трибунах.