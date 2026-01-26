Игрок «Зенита» Георгий Жбанов: переломный момент с ЦСКА? Да не было переломного

Атакующий защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился мыслями по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила 24 января в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20).

— Вы выиграли подбор, но ЦСКА лучше попадал из-за дуги. Как пытались компенсировать этот момент по ходу игры?

— ЦСКА — элитные снайперы, они делали свою работу. Да, обычно, как говорят, кто выигрывает щит, тот выигрывает игру, но с таким процентом попадания у соперника, конечно, рассчитывать тяжело. И в итоге всего «-3». Есть хорошие моменты, есть плохие. Будем исправлять плохие.

— На ваш взгляд, какой момент стал переломным в сегодняшней игре?

— Переломный? Да не было переломного момента. Игра шла, как шла. Для болельщиков, ещё раз повторюсь, это был суперматч, – приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

