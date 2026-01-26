Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Георгий Жбанов: переломный момент с ЦСКА? Да не было переломного

Игрок «Зенита» Георгий Жбанов: переломный момент с ЦСКА? Да не было переломного
Комментарии

Атакующий защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился мыслями по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила 24 января в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

— Вы выиграли подбор, но ЦСКА лучше попадал из-за дуги. Как пытались компенсировать этот момент по ходу игры?
— ЦСКА — элитные снайперы, они делали свою работу. Да, обычно, как говорят, кто выигрывает щит, тот выигрывает игру, но с таким процентом попадания у соперника, конечно, рассчитывать тяжело. И в итоге всего «-3». Есть хорошие моменты, есть плохие. Будем исправлять плохие.

— На ваш взгляд, какой момент стал переломным в сегодняшней игре?
— Переломный? Да не было переломного момента. Игра шла, как шла. Для болельщиков, ещё раз повторюсь, это был суперматч, – приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android