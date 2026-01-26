Реджи Миллер назвал звезду НБА, которую переманил бы в «Голден Стэйт» на месте Карри

Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Реджи Миллер высказал мнение, что звезде «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри стоит подумать о привлечении в команду форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Если бы я был на месте Стефена Карри, то, возможно, обратился бы к знакомым и позвонил бы кому-то со Среднего Запада по имени Яннис Адетокунбо.

Я бы сказал: «Посмотри, что ты сделал в «Милуоки». Это просто фантастика. Ты привёл их к чемпионству, первому за 50 лет. Но время идёт. Ты становишься старше», — сказал Миллер на канале Dan Patrick Show в YouTube.

