Видео: Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 19 по 25 января.
В подборку вошли следующие действия: данк Никиты Курбанова (ЦСКА), передача Павла Савкова и данк Данила Певнева (МБА-МАИ), данк Руслана Абдулбасирова (УНИКС), блок-шоты Маркуса Бингэма (УНИКС), перехват и данк Никиты Михайловского («Самара»), передача Луки Митровича и данк Самсона Руженцева (ЦСКА), аллей-уп Алексея Шведа на Тайрона Брюэра (УНИКС), путбэк-данк Егора Рыжова («Енисей»), перехват и данк на 360 от Би Джей Джонсона («Локомотив-Кубань») и победный бросок Каспера Уэйра (ЦСКА).
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.