Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Видео: Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 19 по 25 января.

В подборку вошли следующие действия: данк Никиты Курбанова (ЦСКА), передача Павла Савкова и данк Данила Певнева (МБА-МАИ), данк Руслана Абдулбасирова (УНИКС), блок-шоты Маркуса Бингэма (УНИКС), перехват и данк Никиты Михайловского («Самара»), передача Луки Митровича и данк Самсона Руженцева (ЦСКА), аллей-уп Алексея Шведа на Тайрона Брюэра (УНИКС), путбэк-данк Егора Рыжова («Енисей»), перехват и данк на 360 от Би Джей Джонсона («Локомотив-Кубань») и победный бросок Каспера Уэйра (ЦСКА).

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

Сейчас читают:
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android