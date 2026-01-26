Кириленко назвал три страны, клубы которых рассматривались для вступления в Единую лигу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что для Единой лиги ВТБ важно приглашать иностранных команды и игроков, но при этом главной задачей для РФБ остаётся развитие российских баскетболистов.

«Если ты хочешь быть лучше, ты должен играть с иностранными командами. Для лиги нехорошо, когда есть только устоявшиеся команды. Всё равно должна быть свежая кровь. Однако для профессиональных клубов это меньшая проблема, чем для сборных. Игроки из разных стран имеют возможность сюда приезжать и делают это. В каждой команде есть по три-четыре человека, вышедших из разных систем. Но, конечно, хочется видеть в лиге и иностранные команды, и качественных игроков, и тренеров.

Уверен, у Сергея Валентиновича [Кущенко] есть планы по привлечению команд. Две [иностранные] команды уже играют в Кубке. Насколько я знаю, перед сезоном были разговоры с клубами из Эмиратов, Сербии, Турции. Что касается РФБ, иностранные игроки — всё-таки не наш приоритет. Главный акцент идёт на российского игрока, его качество. И мы вместе стараемся, чтобы молодые ребята получали игровое время, а лига делает так, чтобы это был конкурентный баскетбол высокого мирового качества», — приводит слова Кириленко «РИА Новости».