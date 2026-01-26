Вергун поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Автодором»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Автодор Саратов

«Автодор» — очень тренерская, организованная команда. Они имели достаточно длительную паузу для этого времени сезона, для подготовки к предстоящей встрече. Я уверен, что для них это большой матч и они будут неплохо к нему подготовлены.

Но наша задача — на протяжении 40 минут показывать уровень своего мастерства, быть сфокусированными. И добавлять в качестве: как в командной игре в нападении, так и в защите. Я думаю, что это всё вместе должно привести нас к положительному результату», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».