Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вергун поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Автодором»

Вергун поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Автодором»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автодор» — очень тренерская, организованная команда. Они имели достаточно длительную паузу для этого времени сезона, для подготовки к предстоящей встрече. Я уверен, что для них это большой матч и они будут неплохо к нему подготовлены.

Но наша задача — на протяжении 40 минут показывать уровень своего мастерства, быть сфокусированными. И добавлять в качестве: как в командной игре в нападении, так и в защите. Я думаю, что это всё вместе должно привести нас к положительному результату», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android