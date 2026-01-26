Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории НБА, разделив место с Пирсом

Стефен Карри вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории НБА, разделив место с Пирсом
Комментарии

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на 20-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
85 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Дивинченцо - 22, Рэндл - 11, Хиланд - 5, Гобер - 4, Макдэниелс - 3, Диллингэм - 3, Инглс - 3, Конли - 2, Рид, Беранже, Кларк, Миллер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Муди - 19, Подзиемски - 12, Мелтон - 12, Ричард - 10, Хорфорд - 10, Сантос - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Крайер - 3, Грин - 2, Джексон-Дэвис - 1, Пэйтон II, Спенсер

Во время матча регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:85) 37-летний Карри набрал 26 очков, которые позволили ему превзойти результат Джона Хавличека (26 395 очков) и подняться на 19-ю строчку в вечном списке лучших бомбардиров ассоциации. Теперь на его счету 26 397 очков. Такой же результат у бывшего форварда «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс» Пола Пирса.

Примечательно, что баскетболист выходил на игру, испытывая боль в колене, и его участие в следующей встрече с «Миннесотой» 27 января мск под вопросом.

Сейчас читают:
Егор Дёмин ощутил агрессию в матче НБА. Ответ — безупречный! Видео
Егор Дёмин ощутил агрессию в матче НБА. Ответ — безупречный! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android