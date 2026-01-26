Стефен Карри вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории НБА, разделив место с Пирсом

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на 20-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальных сетях.

Во время матча регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:85) 37-летний Карри набрал 26 очков, которые позволили ему превзойти результат Джона Хавличека (26 395 очков) и подняться на 19-ю строчку в вечном списке лучших бомбардиров ассоциации. Теперь на его счету 26 397 очков. Такой же результат у бывшего форварда «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс» Пола Пирса.

Примечательно, что баскетболист выходил на игру, испытывая боль в колене, и его участие в следующей встрече с «Миннесотой» 27 января мск под вопросом.