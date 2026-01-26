Вергун высказался о первом домашнем матче на посту и. о. главного тренера «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от первого матча в Единой лиге ВТБ в новом для себя статусе. 27 января «Зенит» сыграет с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Автодор Саратов

«Волнительный момент однозначно. Понимаю, насколько это серьёзная организация с очень большими амбициями. Хочется сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде добиваться положительного результата и пройти через такие непростые времена для команды.

Повторю то, что сказал ребятам: я командный игрок. Для нас, для команды, я готов выполнять, принять любой вызов и верю, что этот сезон должен завершиться на мажорной ноте. Мы должны найти какой-то свой путь, правильный путь вверх. Руководство всё для этого делает, и нам остаётся продолжать работать, верить и искать свой путь», — приводит слова Вергуна официальный сайт «Зенита».