Винс Картер почтил память Коби Брайанта в годовщину авиакатастрофы

Винс Картер почтил память Коби Брайанта в годовщину авиакатастрофы
Бывший американский профессиональный баскетболист, член Зала славы Винс Картер вспомнил о трагической гибели легенды баскетбола Коби Брайанта, его дочери Джинны и ещё семи человек в авиакатастрофе шесть лет назад. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X.

«Спокойной ночи, Коби Бин и Джиджи, мир по-настоящему скучает по вам обоим...» — написал 49-летний Картер. В следующем посте он добавил: «В память об этой группе ангелов, которых мы потеряли в этот день...».

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в авиакатастрофе в районе города Калабасас в Калифорнии 26 января 2020 года.

Фото: Из личного архива Винса Картера

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 – подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды – MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

