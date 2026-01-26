Скидки
«Лос-Анджелес Лейкерс» почтил память Коби Брайанта и его дочери

Комментарии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери в годовщину их гибели.

«Мамба и Мамбасита навсегда», — гласит сообщение на странцие клуба в социальных сетях.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в авиакатастрофе в районе города Калабасас в Калифорнии 26 января 2020 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 – подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды – MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

