Главный тренер «Реала» — о будущем команды в НБА в Европе: решение ещё не принято

Главный тренер «Реала» — о будущем команды в НБА в Европе: решение ещё не принято
Главный тренер баскетбольного клуба «Реал» Мадрид Серджо Скариоло высказался накануне матча 25-го тура Евролиги с «Парижем» о возможном переходе клуба в НБА в Европе.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
27 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Это не ко мне вопрос, и я это ценю. Я сосредоточен на корте и на том, чтобы получать удовольствие от работы с игроками. Это вопрос к клубу, к руководству. Здесь задействовано много факторов, о половине из которых я, вероятно, и сам не в курсе. Есть экономические соображения, долгосрочное видение… Играет роль множество вещей. Мне лишь сообщили, что решение ещё не принято и что ещё есть надежда на достижение договорённости. Больше я ничего сказать не могу, потому что не знаком с ситуацией», — приводит слова Скариоло издание Eurohoops.

