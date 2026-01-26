Реджи Миллер допустил обмен Стефена Карри в «Сан-Антонио»

Член Зала славы и легенда «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллер высказал мнение о возможном будущем разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, предложив вариант с его переходом в «Сан-Антонио Спёрс».

«А что, если Стефен присоединится… И у них есть активы. Что, если он объединится с Вембаньямой в «Сан-Антонио»? Оставляем Вембаньяму и, возможно, Касла, а всех остальных меняем на Стефа.

Дилан Харпер — отличный молодой игрок — включаем в сделку. Люк Корнет — чемпион НБА с «Бостон Селтикс», большой парень — тоже. Харрисон Барнс, который выигрывал титул с «Голден Стэйт», — туда же. Келдон Джонсон — тоже. ДеАарон Фокс — пора на выход», — заявил Миллер на шоу The Dan Patrick Show.