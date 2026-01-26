Скидки
Баскетбол

Богичевич поделился ожиданиями от матча «Автодора» с «Зенитом»

Богичевич поделился ожиданиями от матча «Автодора» с «Зенитом»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который пройдёт 27 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
«Безусловно, в последние пару недель «Зенит» столкнулся с рядом трудностей: череда поражений, смена главного тренера. Однако команда из Санкт-Петербурга сохранила свое качество. Последняя игра с ЦСКА была равной, петербуржцы показали свои лучшие качества.

Любые изменения, а в особенности в тренерском штабе, привносят что-то новое и добавляют энергии. Ростислав Вергун хорошо знает лигу, добился здесь отличных результатов. Он стремится наладить «химию» и вернуть уверенность команде — в его руках крайне опытные игроки. В Питере мы постараемся воспользоваться нашими шансами и добиться наилучшего результата», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

