Богичевич поделился ожиданиями от матча «Автодора» с «Зенитом»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который пройдёт 27 января.

«Безусловно, в последние пару недель «Зенит» столкнулся с рядом трудностей: череда поражений, смена главного тренера. Однако команда из Санкт-Петербурга сохранила свое качество. Последняя игра с ЦСКА была равной, петербуржцы показали свои лучшие качества.

Любые изменения, а в особенности в тренерском штабе, привносят что-то новое и добавляют энергии. Ростислав Вергун хорошо знает лигу, добился здесь отличных результатов. Он стремится наладить «химию» и вернуть уверенность команде — в его руках крайне опытные игроки. В Питере мы постараемся воспользоваться нашими шансами и добиться наилучшего результата», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.