«Детройт» возглавил еженедельный рейтинг НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 15-й недели регулярного сезона-2025/2026. «Детройт Пистонс» сместил «Оклахому» с первой строчки, а «Хьюстон Рокетс» совершил резкий рывок вперёд.

«Детройт» (33-11) поднялся со второго на первое место, несмотря на поражение от «Хьюстона» в конце недели. Команда одержала важную победу над «Бостон Селтикс», и у неё лучший результат в Восточной конференции в январе (8-3).

«Оклахома-Сити Тандер» (37-10) опустилась на вторую позицию после двух поражений в конце недели от «Индианы Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс». При этом её разница очков за сезон («+12,9») остаётся лучшей в истории НБА.

Третье место занял «Хьюстон Рокетс» (27-16), поднявшийся сразу на пять строчек. Техасская команда одержала победы над «Миннесотой Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Детройт Пистонс» за последние 10 дней.

Наибольший рост показал «Чикаго Буллз» (23-22), поднявшийся на четыре позиции после четырёх побед подряд. Самый резкий спад — у «Мемфис Гриззлиз» (18-25), опустившегося на четыре строчки после двух поражений и травмы Джа Моранта.

Рейтинг команд, 15-я неделя:

1. «Детройт Пистонс» (предыдущее место — второе).

2. «Оклахома-Сити Тандер» (1).

3. «Хьюстон Рокетс» (8).

4. «Сан-Антонио Спёрс» (3).

5. «Денвер Наггетс» (6).

6. «Финикс Санз» (5).

7. «Миннесота Тимбервулвз» (4).

8. «Бостон Селтикс» (7).

9. «Нью-Йорк Никс» (9).

10. «Кливленд Кавальерс» (10).

...

19. «Чикаго Буллз» (23).

...

23. «Мемфис Гриззлиз» (19).