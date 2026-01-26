Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еженедельный рейтинг команд НБА, 15-я неделя

«Детройт» возглавил еженедельный рейтинг НБА
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 15-й недели регулярного сезона-2025/2026. «Детройт Пистонс» сместил «Оклахому» с первой строчки, а «Хьюстон Рокетс» совершил резкий рывок вперёд.

«Детройт» (33-11) поднялся со второго на первое место, несмотря на поражение от «Хьюстона» в конце недели. Команда одержала важную победу над «Бостон Селтикс», и у неё лучший результат в Восточной конференции в январе (8-3).

«Оклахома-Сити Тандер» (37-10) опустилась на вторую позицию после двух поражений в конце недели от «Индианы Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс». При этом её разница очков за сезон («+12,9») остаётся лучшей в истории НБА.

Третье место занял «Хьюстон Рокетс» (27-16), поднявшийся сразу на пять строчек. Техасская команда одержала победы над «Миннесотой Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Детройт Пистонс» за последние 10 дней.

Наибольший рост показал «Чикаго Буллз» (23-22), поднявшийся на четыре позиции после четырёх побед подряд. Самый резкий спад — у «Мемфис Гриззлиз» (18-25), опустившегося на четыре строчки после двух поражений и травмы Джа Моранта.

Рейтинг команд, 15-я неделя:

1. «Детройт Пистонс» (предыдущее место — второе).
2. «Оклахома-Сити Тандер» (1).
3. «Хьюстон Рокетс» (8).
4. «Сан-Антонио Спёрс» (3).
5. «Денвер Наггетс» (6).
6. «Финикс Санз» (5).
7. «Миннесота Тимбервулвз» (4).
8. «Бостон Селтикс» (7).
9. «Нью-Йорк Никс» (9).
10. «Кливленд Кавальерс» (10).
...
19. «Чикаго Буллз» (23).
...
23. «Мемфис Гриззлиз» (19).

Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android