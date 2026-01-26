Скидки
Стали известны последние восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги

Единая лига ВТБ выбрала по четыре российских и иностранных баскетболиста, получивших уайлд-кард на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В список вошли четыре российских баскетболиста и четыре легионера.

В состав команды «Звёзды России» вошли Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит».

В команду «Звёзд мира» вошли Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

Итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити-Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»);

«Звезды мира»: Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити-Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

