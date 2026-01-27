Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Участие Стефена Карри в предстоящем матче с «Миннесотой» остаётся под вопросом

Участие Стефена Карри в предстоящем матче с «Миннесотой» остаётся под вопросом
Комментарии

Всё ещё неясно, примет ли разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри участие в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 27 января в 5:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Статус Стефа Карри на завтрашний вечер ещё не определён. Он играл, несмотря на боль в колене, и набрал 26 очков сегодня днём. Из-за разгромной победы Стив Керр отметил, что им удалось ограничить его время на площадке 28 минутами», — написал вчера, 26 января, журналист ESPN Энтони Слэйтер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Позднее «Уорриорз» указали Стефена Карри (воспаление надколенно-бедренного сустава правого колена) и Дрэймонда Грина (боль в нижней части левой стороны спины) как «игроков под вопросом» на сегодняшний матч с «Миннесотой». Эл Хорфорд и Де’Энтони Мелтон не сыграют.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android