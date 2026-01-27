Участие Стефена Карри в предстоящем матче с «Миннесотой» остаётся под вопросом

Всё ещё неясно, примет ли разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри участие в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 27 января в 5:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 05:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Статус Стефа Карри на завтрашний вечер ещё не определён. Он играл, несмотря на боль в колене, и набрал 26 очков сегодня днём. Из-за разгромной победы Стив Керр отметил, что им удалось ограничить его время на площадке 28 минутами», — написал вчера, 26 января, журналист ESPN Энтони Слэйтер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Позднее «Уорриорз» указали Стефена Карри (воспаление надколенно-бедренного сустава правого колена) и Дрэймонда Грина (боль в нижней части левой стороны спины) как «игроков под вопросом» на сегодняшний матч с «Миннесотой». Эл Хорфорд и Де’Энтони Мелтон не сыграют.