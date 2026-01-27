Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лучшие игроки недели НБА, 14-я неделя

Дончич и Куикли — лучшие игроки недели в НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Торонто Рэпторс» Иммануэль Куикли признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно. Награда вручена по итогам 14-й игровой недели сезона-2025/2026 (19-25 января).

Лучший игрок недели в Западной конференции:
Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 34,3 очка, 10,7 подбора, 9,7 передачи в среднем за матч.

Лучший игрок недели в Восточной конференции:
Иммануэль Куикли («Торонто Рэпторс») — 25,3 очка, 6,8 подбора, 61,1% реализации бросков с игры в среднем за встречу.

Предыдущими победителями (13-я неделя) были Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер», Запад)/Бэм Адебайо («Майами Хит», Восток).

Сейчас читают:
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android