Дончич и Куикли — лучшие игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и защитник «Торонто Рэпторс» Иммануэль Куикли признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно. Награда вручена по итогам 14-й игровой недели сезона-2025/2026 (19-25 января).

Лучший игрок недели в Западной конференции:

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 34,3 очка, 10,7 подбора, 9,7 передачи в среднем за матч.

Лучший игрок недели в Восточной конференции:

Иммануэль Куикли («Торонто Рэпторс») — 25,3 очка, 6,8 подбора, 61,1% реализации бросков с игры в среднем за встречу.

Предыдущими победителями (13-я неделя) были Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер», Запад)/Бэм Адебайо («Майами Хит», Восток).