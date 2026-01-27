Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Споэльстра высказался о возможном составе баскетбольной сборной США на ОИ-2028

Споэльстра высказался о возможном составе баскетбольной сборной США на ОИ-2028
,
Комментарии

Главный тренер сборной США Эрик Споэльстра дал комменталий по поводу возможного состава национальной команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Специалист отметил, что процесс формирования ростера пока находится на ранней стадии и активная работа по этому направлению ещё впереди.

«Пока ещё рано говорить о чём-то конкретном — я ещё не беседовал с потенциальными кандидатами. Но у нас есть время углублённо разобраться в ситуации, возможно, приступить к этому уже летом. Мы и так постоянно смотрим матчи по всей лиге, поэтому всегда в курсе последних событий.

Пока заметного прогресса нет. Я на связи с Грантом Хиллом и Шоном Фордом — мы встречались около двух месяцев назад. В основном обсуждали организацию летних сборов на два года вперёд и подробные планы. Этим летом, возможно, снова соберёмся и поработаем вместе плотнее. Не знаю, будут ли тренировки с игроками, но встретиться мы точно планируем.

Мне нравится весь этот процесс. Когда играем с другими командами, иногда сразу вспоминаются определённые игроки. Но сейчас это особо меня не заботит — этим преимущественно занимается Грант. Это совместная работа, и времени на всё у нас предостаточно», — приводит слова Споэльстры Sun Sentinel.

Сейчас читают:
Главный тренер сборной США — Эрик Споэльстра. В случае успеха его имя станет легендарным
Главный тренер сборной США — Эрик Споэльстра. В случае успеха его имя станет легендарным

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android