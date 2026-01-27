Споэльстра высказался о возможном составе баскетбольной сборной США на ОИ-2028

Главный тренер сборной США Эрик Споэльстра дал комменталий по поводу возможного состава национальной команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Специалист отметил, что процесс формирования ростера пока находится на ранней стадии и активная работа по этому направлению ещё впереди.

«Пока ещё рано говорить о чём-то конкретном — я ещё не беседовал с потенциальными кандидатами. Но у нас есть время углублённо разобраться в ситуации, возможно, приступить к этому уже летом. Мы и так постоянно смотрим матчи по всей лиге, поэтому всегда в курсе последних событий.

Пока заметного прогресса нет. Я на связи с Грантом Хиллом и Шоном Фордом — мы встречались около двух месяцев назад. В основном обсуждали организацию летних сборов на два года вперёд и подробные планы. Этим летом, возможно, снова соберёмся и поработаем вместе плотнее. Не знаю, будут ли тренировки с игроками, но встретиться мы точно планируем.

Мне нравится весь этот процесс. Когда играем с другими командами, иногда сразу вспоминаются определённые игроки. Но сейчас это особо меня не заботит — этим преимущественно занимается Грант. Это совместная работа, и времени на всё у нас предостаточно», — приводит слова Споэльстры Sun Sentinel.

