Стефен Карри назвал самого доминирующего защитника, которого ему довелось увидеть

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поздравил Деррика Роуза с тем, что «Чикаго Буллз» навечно закрепит за ним его игровой номер. Видео с комментарием Карри было показано на большом экране арены «Чикаго» в день торжественной церемонии во время матча с «Бостон Селтикс» (114:111).

«Деррик Роуз — невероятно сильный духом человек. Это самый доминирующий спортсмен и защитник, которого я когда-либо видел, и, возможно, самый выдающийся, кого мне доведётся увидеть в жизни.

Поздравляю тебя с заслуженным уходом твоего номера в историю «Чикаго». Я знаю, как много значишь ты для этого города и насколько важен для тебя сам Чикаго. Ты полностью заслужил эту честь. Поздравляю!» — сказал Карри.

