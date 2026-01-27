Скидки
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри назвал самого доминирующего защитника, которого ему довелось увидеть

Стефен Карри назвал самого доминирующего защитника, которого ему довелось увидеть
,
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поздравил Деррика Роуза с тем, что «Чикаго Буллз» навечно закрепит за ним его игровой номер. Видео с комментарием Карри было показано на большом экране арены «Чикаго» в день торжественной церемонии во время матча с «Бостон Селтикс» (114:111).

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Вучевич - 16, Бузелис - 14, Смит - 14, Хаертер - 12, Окоро - 12, Досунму - 10, Уильямс - 10, Гидди - 4, Картер, Терри, Филлипс, Олбрич
Бостон Селтикс: Браун - 33, Саймонс - 21, Уайт - 15, Притчард - 10, Хозер - 8, Уолш - 7, Кета - 6, Гарза - 4, Гонсалес - 3, Шейерман - 2, Уильямс - 2, Харпер Мл., Тиллман, Буше

«Деррик Роуз — невероятно сильный духом человек. Это самый доминирующий спортсмен и защитник, которого я когда-либо видел, и, возможно, самый выдающийся, кого мне доведётся увидеть в жизни.

Поздравляю тебя с заслуженным уходом твоего номера в историю «Чикаго». Я знаю, как много значишь ты для этого города и насколько важен для тебя сам Чикаго. Ты полностью заслужил эту честь. Поздравляю!» — сказал Карри.

Главные новости дня:

Комментарии
