Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В Госдуме высказались о молодых российских игроках «Локомотива-Кубань»

В Госдуме высказались о молодых российских игроках «Локомотива-Кубань»
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO Дмитрий Пирог обратил внимание на игру за «Локомотив-Кубань» воспитанников клубной академии команды и кубанской школы баскетбола.

«Отметим, что в составе «Локо» выступают воспитанники клубной академии и кубанской школы баскетбола. В нынешнем чемпионате уже сыграли Кирилл Темиров, Всеволод Ищенко, Данил Шеянов, Павел Рябков и Захар Ведищев.

Шеянов, Ищенко и Рябков получили вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт 24 февраля — 2 марта», — написал Пирог в своём телеграм-канале.

