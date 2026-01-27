В Госдуме высказались о молодых российских игроках «Локомотива-Кубань»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO Дмитрий Пирог обратил внимание на игру за «Локомотив-Кубань» воспитанников клубной академии команды и кубанской школы баскетбола.

«Отметим, что в составе «Локо» выступают воспитанники клубной академии и кубанской школы баскетбола. В нынешнем чемпионате уже сыграли Кирилл Темиров, Всеволод Ищенко, Данил Шеянов, Павел Рябков и Захар Ведищев.

Шеянов, Ищенко и Рябков получили вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт 24 февраля — 2 марта», — написал Пирог в своём телеграм-канале.

Главные новости дня: