Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма кратно опережает конкурентов по играм с 5+ блок-шотами в НБА с 2023 года

Вембаньяма кратно опережает конкурентов по играм с 5+ блок-шотами в НБА с 2023 года
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма значительно опережает ближайших конкурентов по числу матчей с пятью и более блок-шотов в НБА с 2023 года. Внимание на это обратили в трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:104).

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 16, Джонсон - 15, Васселл - 13, Шампани - 13, Фокс - 12, Брайант - 6, Харпер - 5, Касл - 5, Корнет - 5, Барнс - 5, Маклафлин, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Бей - 24, Мёрфи - 17, Мисси - 10, Джонс - 9, Фирс - 8, Альварадо - 6, Куин - 4, Маткович - 2, Пул, Джордан, Пиви, Хоукинс, Луни

С 2023 года французский бигмен провёл 43 матча, в которых делал пять или более блок-шотов. Второе место по этому показателю делят Уокер Кесслер («Юта Джаз») и Майлз Тёрнер («Милуоки Бакс»). В их активе было 15 таких игр.

Лидеры НБА по матчам подряд с 5+ блок-шотами с 2023 года:

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 43;
Уокер Кесслер («Юта Джаз») — 15;
Майлз Тёрнер («Милуоки Бакс») — 15;
Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») — 14.

Материалы по теме
Центровой «Юты» Юсуф Нуркич повторил достижение Андрея Кириленко 20-летней давности

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android