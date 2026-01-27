Вембаньяма кратно опережает конкурентов по играм с 5+ блок-шотами в НБА с 2023 года

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма значительно опережает ближайших конкурентов по числу матчей с пятью и более блок-шотов в НБА с 2023 года. Внимание на это обратили в трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:104).

С 2023 года французский бигмен провёл 43 матча, в которых делал пять или более блок-шотов. Второе место по этому показателю делят Уокер Кесслер («Юта Джаз») и Майлз Тёрнер («Милуоки Бакс»). В их активе было 15 таких игр.

Лидеры НБА по матчам подряд с 5+ блок-шотами с 2023 года:

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 43;

Уокер Кесслер («Юта Джаз») — 15;

Майлз Тёрнер («Милуоки Бакс») — 15;

Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») — 14.

