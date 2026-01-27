«Скажу прямо». Инсайдер высказался о возможных трансферах «Лейкерс», упомянув Дончича

Журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэн высказался о возможных направлениях усиления состава «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив, что статус клуба и наличие в команде Луки Дончича делают его крайне привлекательным для игроков передней линии.

«У этой команды есть один неоспоримый факт — это «Лос-Анджелес Лейкерс». Могу прямо сказать: игроки передней линии будут готовы на всё, лишь бы надеть форму «Лейкерс» и играть рядом с Лукой Дончичем», — сказал Макмэн в подкасте Hoop Collective.

По словам инсайдера, он недавно общался с агентом, представляющим интересы одного из бигменов, чьё будущее в команде пока остаётся неопределённым.

«Этот агент очень хочет отправить своего игрока в Лос-Анджелес. Могу гарантировать одно — центровые и тяжёлые форварды действительно хотят играть вместе с Лукой», — добавил журналист.

