Егор Дёмин — участник Матча восходящих звёзд НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин будет участвовать в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдёт в рамках звёздного уикенда лиги в 2026 году. Мероприятие состоится в ночь на 14 февраля.

Дёмин выступит за команду новичков, где его партнёрами станут Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).

Участники Матча восходящих звёзд НБА — 2026 Фото: Пресс-служба НБА

В составе команды второгодок выступят Матас Бузелис («Чикаго Буллз»), Стефон Касл («Сан-Антонио»), Донован Клинган («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кишон Джордж («Вашингтон»), Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер»), Александр Сарр («Вашингтон»), Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»), Кэм Спенсер («Мемфис»), Джейлон Тайсон («Кливленд Кавальерс»), Кел'эл Уэр («Майами Хит») и Джейлен Уэллс («Мемфис»).

Кроме того, на мероприятии будет представлена команда G-лиги, в состав которой войдут игроки дочерних клубов НБА.