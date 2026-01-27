Скидки
Егор Дёмин стал третьим представителем России в истории Матчей восходящих звёзд НБА

Егор Дёмин стал третьим представителем России в истории Матчей восходящих звёзд НБА
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, как ранее сообщалось, примет участие в Матче восходящих звёзд НБА. Это мероприятие состоится в рамках звёздного уикенда лиги в ночь на 14 февраля.

Примечательно, что Дёмин станет всего третьим российским баскетболистом в истории НБА, удостоенным приглашения на этот матч. До него в нем участвовали только Андрей Кириленко, который принял участие в игре в 2002 и 2003 годах как игрок «Юта Джаз», и Алексей Швед, сыгравший в 2013 году в составе «Миннесоты Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Егор Дёмин провёл 39 матчей, в среднем набирая 10,2 очка, 3,4 передачи и три подбора за игру. Ознакомиться со всеми отчётами о его выступлениях в НБА вы можете по специальному тегу по ссылке.

