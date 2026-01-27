Дёмин отреагировал на попадание в Матч восходящих звёзд НБА фотоснимком списка игроков

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал в своих социальных сетях новый пост, в котором показал фотографию с именами участников Матча восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года — среди них присутствует и он сам.

Участники Матча восходящих звёзд НБА Фото: Телеграм-канал Егора Дёмина: @its3gorr

На снимке перечислены все игроки, которые впоследствии будут распределены по командам через драфт: общий пул формируется ассистентами главных тренеров НБА и представителями лиги. 21 игрок НБА с помощью драфта, проводимого почётными главными тренерами, разбиваются на три команды, а семеро представителей G-лиги автоматически составляют четвёртую команду.

В 2026 году роль почётных тренеров команд НБА выполнят Кармело Энтони, Винс Картер и Трейси Макгрэди, а команду G-лиги возглавит Остин Риверс. Все четыре команды сыграют мини-турнир по следующей системе — полуфиналы и финал, где для выхода в следующий раунд необходимо первым достигнуть определённого количества очков: 40 в полуфинале и 25 в финале.