Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Баскетбол

Дёмин отреагировал на попадание в Матч восходящих звёзд НБА фотоснимком списка игроков
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал в своих социальных сетях новый пост, в котором показал фотографию с именами участников Матча восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года — среди них присутствует и он сам.

Фото: Телеграм-канал Егора Дёмина: @its3gorr

На снимке перечислены все игроки, которые впоследствии будут распределены по командам через драфт: общий пул формируется ассистентами главных тренеров НБА и представителями лиги. 21 игрок НБА с помощью драфта, проводимого почётными главными тренерами, разбиваются на три команды, а семеро представителей G-лиги автоматически составляют четвёртую команду.

В 2026 году роль почётных тренеров команд НБА выполнят Кармело Энтони, Винс Картер и Трейси Макгрэди, а команду G-лиги возглавит Остин Риверс. Все четыре команды сыграют мини-турнир по следующей системе — полуфиналы и финал, где для выхода в следующий раунд необходимо первым достигнуть определённого количества очков: 40 в полуфинале и 25 в финале.

Егор Дёмин — участник Матча восходящих звёзд НБА
Егор Дёмин стал третьим представителем России в истории Матчей восходящих звёзд НБА
Комментарии
