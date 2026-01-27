Дабл-дабл Дончича и 24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго» в НБА

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 129:118.

Самым результативным игроком у победителей стал Лука Дончич, набравший дабл-дабл из 46 очков, семи подборов и 11 результативных передач. У Леброна Джеймса 24 очка, пять подборов и три передачи.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий Коби Уайт, на счету которого 23 очка, пять подборов и шесть результативных передач.