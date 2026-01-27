Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Дончича и 24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго» в НБА

Дабл-дабл Дончича и 24 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго» в НБА
Комментарии

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 129:118.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Досунму - 20, Гидди - 19, Вучевич - 18, Смит - 13, Бузелис - 11, Окоро - 7, Уильямс - 7, Картер, Терри, Хаертер, Филлипс, Олбрич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 46, Джеймс - 24, Хатимура - 23, Смарт - 12, Хэйс - 8, Ларэвиа - 8, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме

Самым результативным игроком у победителей стал Лука Дончич, набравший дабл-дабл из 46 очков, семи подборов и 11 результативных передач. У Леброна Джеймса 24 очка, пять подборов и три передачи.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий Коби Уайт, на счету которого 23 очка, пять подборов и шесть результативных передач.

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Леброн добрался до отметки в 51 000 очков. Кто сейчас ближе всех к нему?
Истории
Леброн добрался до отметки в 51 000 очков. Кто сейчас ближе всех к нему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android