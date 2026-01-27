33 очка Кевина Дюранта помогли «Хьюстону» переиграть «Мемфис»

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:99.

Самыми результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант (33 очка, восемь подборов и два ассиста) и его одноклубник — турецкий центровой Алперен Шенгюн (33 очка, девять подборов и шесть ассистов).

Среди гостей лучшие показатели установили тяжёлые форварды Санти Альдама и Джарен Джексон, набравшие по 17 очков и семь подборов (два и один результативный пас соответственно).