Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 27 января 2026, счет 108:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

33 очка Кевина Дюранта помогли «Хьюстону» переиграть «Мемфис»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:99.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 33, Шенгюн - 33, Исон - 17, Томпсон - 8, Смит II - 8, Шеппард - 4, Финни-Смит - 3, Окоги - 2, Холидей, Тэйт, Капела, Грин
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 17, Джексон - 17, Джексон - 14, Уэллс - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Проспер - 8, Кауард - 8, Уильямс Мл. - 7, Спенсер - 5, Смолл, Джамай, Кончар

Самыми результативными игроками матча стали лёгкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант (33 очка, восемь подборов и два ассиста) и его одноклубник — турецкий центровой Алперен Шенгюн (33 очка, девять подборов и шесть ассистов).

Среди гостей лучшие показатели установили тяжёлые форварды Санти Альдама и Джарен Джексон, набравшие по 17 очков и семь подборов (два и один результативный пас соответственно).

