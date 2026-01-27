Скидки
Баскетбол

Егор Дёмин — первый с 2019 года игрок «Бруклина» на Матче восходящих звёзд НБА

Егор Дёмин — первый с 2019 года игрок «Бруклина» на Матче восходящих звёзд НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, как сообщалось ранее, примет участие в Матче восходящих звёзд НБА 2026 года. Примечательно, что Дёмин стал первым игроком «Нетс» с 2019 года, приглашённым на это мероприятие. В последний раз в Матче восходящих звёзд участвовали Родион Куруц в качестве новичка и центровой Джарретт Аллен, будучи второгодкой.

Формирование команд проходит следующим образом: ассистенты главных тренеров НБА и представители лиги составляют общий пул игроков. Затем 21 молодой игрок НБА на драфте, который проводят почётные главные тренеры, распределяются по трём командам, а семеро представителей G-лиги автоматически создают четвёртую команду.

В 2026 году тренерами команд НБА станут Кармело Энтони, Винс Картер и Трейси Макгрэди, а коллектив игроков G-лиги возглавит Остин Риверс. Все четыре команды сыграют мини-турнир по следующей системе системе: сначала полуфиналы до 40 очков, затем финал до 25 очков.

