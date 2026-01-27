Джей Джей Редик ответил, кто для него величайший баскетболист всех времён

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу звания величайшего баскетболиста в истории. В частности, Редик упомянул лёгкого форварда своей команды Леброна Джеймса и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Я всегда считал, что величайшие игроки любого времени были бы выдающимися в любой другой эпохе. Но, конечно, сравнивать эпохи и стили игры непросто. Даже статистика порой не даёт однозначного ответа. Для меня Джордан и Леброн — безусловно, два великих игрока всех времён.

Что касается Леброна, то прежде я не имел возможности по-настоящему увидеть, как он готовится и работает, ведь мы не были в одной команде. Теперь, проведя с ним последние полтора года, я вижу: он невероятно одержим своим делом. Каждый его день посвящён тому, чтобы подготовить тело и разум к следующему матчу. Его профессионализм и трудолюбие действительно поражают.

Я недавно говорил, что Леброн — идеальный пример для любого игрока НБА. Его отношение к себе, своему мастерству и карьере заслуживает уважения. Именно поэтому он так долго остаётся на вершине и продолжает добиваться выдающихся результатов», — приводит слова Редика североамериканский журналист Дейв Макменамин в социальной сети X.