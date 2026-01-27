«Голден Стэйт» без Карри разгромно проиграл «Миннесоте» в НБА

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 108:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 18 очков, семь подборов и две результативные передачи.

У гостей в отсутствие Стефена Карри наивысшей результативностью отметился нидерландский центровой Куинтен Пост, на счету которого 13 очков и пять подборов.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Далласу», а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Ютой».