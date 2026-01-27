Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» без Карри разгромно проиграл «Миннесоте» в НБА

Комментарии

В ночь с 26 на 27 января мск на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева выиграли встречу со счётом 108:83.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 83
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Хиланд - 17, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Беранже - 6, Кларк - 4, Джузэнг - 2, Конли - 2, Диллингэм, Инглс, Миллер
Голден Стэйт Уорриорз: Пост - 13, Подзиемски - 12, Сантос - 11, Муди - 10, Спенсер - 10, Джексон-Дэвис - 8, Леонс - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Ричард - 4, Крайер

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 18 очков, семь подборов и две результативные передачи.

У гостей в отсутствие Стефена Карри наивысшей результативностью отметился нидерландский центровой Куинтен Пост, на счету которого 13 очков и пять подборов.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Далласу», а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Ютой».

