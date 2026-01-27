Скидки
19:00 Мск
В «Бруклине» показали видео о Дёмине в честь приглашения на Матч восходящих звёзд НБА

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» представила специальный видеоролик, посвящённый 19-летнему российскому защитнику Егору Дёмину, который, как стало известно ранее, примет участие в Матче восходящих звёзд лиги.

Напомним, формирование команд проходит следующим образом: ассистенты главных тренеров НБА и представители лиги отбирают игроков в общий пул. Далее 21 молодой игрок НБА посредством драфта, который проводят почётные главные тренеры, распределяются по трём командам, а семь представителей G-лиги автоматически формируют четвёртую команду.

В 2026 году наставниками команд НБА выступят Кармело Энтони, Винс Картер и Трэйси Макгрэди, а за коллектив игроков G-лиги будет отвечать Остин Риверс. Все четыре команды примут участие в мини-турнире: сначала пройдут полуфиналы до 40 очков, затем состоится финал до 25 очков.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь
