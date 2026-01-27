Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

НБА — 2025/2026: результаты на 27 января, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 27 января
В ночь на 27 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 27 января:

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:116;
«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 130:93;
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 114:98;
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:94;
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:99;
«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:129;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:83.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

