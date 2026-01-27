НБА: результаты матчей 27 января

В ночь на 27 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого болельщики смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 27 января:

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:116;

«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 130:93;

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 114:98;

«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:94;

«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:99;

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:129;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:83.

