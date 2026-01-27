Единая лига: расписание матчей 27 января

Во вторник, 27 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 27 января:

19:30 мск — «Зенит» — «Автодор».

Лидером чемпионата в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Главные новости дня: