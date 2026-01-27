«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока недели Единой лиги

Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок семи последних дней в Единой лиге ВТБ.

На этой неделе в голосовании принимают участие: Егор Рыжов («Енисей»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Павел Савков (МБА-МАИ), Лука Шаманич («Зенит») и Джален Рейнольдс (УНИКС).

Героем прошлой недели стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС имеет аналогичное количество очков, как у армейцев, но уступает москвичам по дополнительным показателям, занимая второе место. «Зенит» расположился на четвёртой строчке, МБА-МАИ — на шестой, «Енисей» — на седьмой.