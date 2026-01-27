Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока недели Единой лиги

«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока недели Единой лиги
Комментарии

Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок семи последних дней в Единой лиге ВТБ.

На этой неделе в голосовании принимают участие: Егор Рыжов («Енисей»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Павел Савков (МБА-МАИ), Лука Шаманич («Зенит») и Джален Рейнольдс (УНИКС).

Героем прошлой недели стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. УНИКС имеет аналогичное количество очков, как у армейцев, но уступает москвичам по дополнительным показателям, занимая второе место. «Зенит» расположился на четвёртой строчке, МБА-МАИ — на шестой, «Енисей» — на седьмой.

Голосуйте:
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android