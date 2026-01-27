Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 27 января

Евролига: расписание матчей на 27 января
Комментарии

Во вторник, 27 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 27 января:

23:05 мск — «Париж» — «Реал» Мадрид.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива (Израиль) 16 побед при семи поражениях. Второе место занимает турецкий клуб «Фенербахче», на счету которого такой же показатель побед и поражений. Третьим идёт «Реал», в активе которого 16 побед и восемь поражений.

Джокович заявил, что хочет увидеть «Црвену Звезду» в «Финале четырёх» Евролиги в 2026-м

