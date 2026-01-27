Комментатор Логунов отреагировал на вызов Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов высказался о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, получившем вызов на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«С одной стороны, очень рад, что наш парень будет в очередной раз приковывать взгляды со всего мира к своей персоне. С другой стороны, он должен был этого добиваться, как бы ни скромно это ни звучало. У Егора было то, чего не получают многие новички, выбранные в лотерее драфта — возможность.

Ошибаться, феерить, играть, влиять. У Дёмина была возможность делать всё это. Он попал в команду, которая не испытывает давления от любого полученного результата, а тренер даёт Дёмину то, что ему нужно для развития.

Так что вызов на Матч восходящих звёзд — логичный ход развития карьеры Егора Дёмина. В конце сезона жду его минимум во второй символической сборной новичков!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

