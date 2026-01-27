Еврокубок: расписание матчей 27 января

Во вторник, 27 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 27 января:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис»;

21:00 мск — «Будучность» — «Хемниц 99»;

22:00 мск — «Тренто» — «Бешикташ».

