Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 27 января

Еврокубок: расписание матчей 27 января
Комментарии

Во вторник, 27 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 27 января:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис»;
21:00 мск — «Будучность» — «Хемниц 99»;
22:00 мск — «Тренто» — «Бешикташ».

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее популярный комментатор и эксперт Алексей Логунов отреагировал на вызов разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

