«Будто частичка дома». Егор Дёмин получил поддержку из России на матче НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин признался, что ему важно чувствовать поддержку с родины. Недавно матч спортсмена в регулярном чемпионате НБА посетил президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

«У меня уже получается хорошей традицией встречать гостей из России на играх. На матч в Лос-Анджелес приехали особенные гости. С семьёй Ведищевых нас связывает многое. Папа с Андреем Владимировичем играли вместе в начале своих карьер, мой брат с их старшим сыном Захаром начинали баскетбольный путь в одной команде, я общался и продолжаю держать связь со средним сыном Мишей, ну и, мамы наши дружат очень давно. Мне важно, что меня поддерживают в России, и когда приезжают знакомые на игры — как будто частичка дома рядом», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

