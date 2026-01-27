Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Владимир Гомельский прокомментировал приглашение Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о вызове разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор здорово играет и является одним из двух лучших разыгрывающих- первогодок. Вполне естественно, что его пригласили на Матч восходящих звёзд НБА. Замечательная новость», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 10,2 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

