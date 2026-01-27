Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Баскетбол

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе американца Айзеи Вашингтона

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе американца Айзеи Вашингтона
27-летний американский разыгрывающий Айзея Вашингтон покинул «Пари Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта.

«Благодарим Айзею за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении нижегородцев.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американский спортсмен принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,1 очка, 5,9 передачи, 4,2 подбора. «Нижний Новгород» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе шесть побед и 18 поражений.

