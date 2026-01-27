Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны главные тренеры команд на Матч всех звёзд Единой лиги — 2026

Стали известны главные тренеры команд на Матч всех звёзд Единой лиги — 2026
Комментарии

Определились главные тренеры Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2026 года. Как информирует пресс-служба Единой лиги, ими стали Евгений Пашутин («Звёзды России») и Велимир Перасович («Звёзды Мира»).
Отмечается, что выбраны были иностранный и российский тренер, чьи команды показывают наилучшие результаты прямо сейчас.

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Недавно генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала, какую сумму получит команда-победитель Матча всех звёзд – 2026, и высказалась в целом по поводу призового фонда предстоящего мероприятия.

Материалы по теме
Названа итоговая сумма призовых на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android