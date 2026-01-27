Стали известны главные тренеры команд на Матч всех звёзд Единой лиги — 2026

Определились главные тренеры Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2026 года. Как информирует пресс-служба Единой лиги, ими стали Евгений Пашутин («Звёзды России») и Велимир Перасович («Звёзды Мира»).

Отмечается, что выбраны были иностранный и российский тренер, чьи команды показывают наилучшие результаты прямо сейчас.

Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Недавно генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала, какую сумму получит команда-победитель Матча всех звёзд – 2026, и высказалась в целом по поводу призового фонда предстоящего мероприятия.

