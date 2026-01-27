«Он просто маньяк». Редик высказался о Леброне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о лёгком форварде команды Леброне Джеймсе. В конце декабря прошлого года ветерану исполнился 41 год.

«Думаю, самое важное — это истории о том, как Леброн готовится к играм. Я не был его партнёром по команде, поэтому не мог видеть этого воочию, но за последние полтора года, находясь рядом, я понял: он просто маньяк. Он одержим своим подходом и подготовкой. Каждый его день сосредоточен на том, как подготовить своё тело и разум к следующему матчу. Это идеальный пример для любого игрока НБА того, как нужно относиться к своей карьере и своему ремеслу. Именно поэтому он выступает так долго и на таком высоком уровне», — сказал Редик на пресс-конференции.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения: