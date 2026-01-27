«Однозначно». Андрей Ведищев указал, в чём прибавил Егор Дёмин как игрок

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с приглашением на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также оценил его игру в североамериканской лиге.

«Поздравляю Егора с заслуженным попаданием на Матч восходящих звёзд! Вместе с семьёй удалось посетить игру «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс» и лично поболеть за Егора. Перед матчем даже удалось немного пообщаться.

Если по самой игре, то Егор сыграл хорошо, принимал правильные решения и выглядел уверенно. Внимательно за ним слежу ещё со времён выступления за «Реал», сейчас, конечно, Егор возмужал и окреп. Однозначно прибавил в атлетизме и броске, что помогает ему получать игровое время и конкурировать», — приводятся слова Ведищева на странице «Команды Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: