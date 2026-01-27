Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

«Однозначно». Андрей Ведищев указал, в чём прибавил Егор Дёмин как игрок
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с приглашением на Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также оценил его игру в североамериканской лиге.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Харден - 19, Коллинз - 18, Миллер - 16, Зубац - 11, Сандерс - 9, Болдуин Мл. - 8, Нидерхаузер - 4, Лопес - 3, Кристи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Браун - 2
Бруклин Нетс: Вульф - 14, Дёмин - 12, Портер - 9, Уилсон - 9, Мэнн - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Пауэлл - 5, Лидделл - 3, Мартин - 2

«Поздравляю Егора с заслуженным попаданием на Матч восходящих звёзд! Вместе с семьёй удалось посетить игру «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс» и лично поболеть за Егора. Перед матчем даже удалось немного пообщаться.

Если по самой игре, то Егор сыграл хорошо, принимал правильные решения и выглядел уверенно. Внимательно за ним слежу ещё со времён выступления за «Реал», сейчас, конечно, Егор возмужал и окреп. Однозначно прибавил в атлетизме и броске, что помогает ему получать игровое время и конкурировать», — приводятся слова Ведищева на странице «Команды Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

