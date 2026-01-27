Илона Корстин высказалась о месте Единой лиги в списке сильнейших чемпионатов Европы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением об уровне чемпионата в сравнении с сильнейшими европейскими лигами.

— Сергей Елевич ставит Единую лигу на второе место среди всех национальных чемпионатов в Европе. Первое место, по его версии, занимает чемпионат Испании. Насколько согласны с такой точкой зрения?

— Конечно, очень приятно, что Сергей Николаевич так высоко оценивает уровень Единой лиги. И так оно действительно было до 2022 года: нас портал Eurohoops ставил на второе место. Сейчас мы, по неофициальным оценкам, входим в топ-5 европейских чемпионатов. То есть, несмотря на наше отсутствие в еврокубках, высокий уровень команд всё равно сохраняется.

Само собой, уровень организации соревнований очень высокий. Потому что у нас очень серьёзные требования к участникам со спортивной точки зрения, к организации самих клубов и к домашним аренам команд, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: