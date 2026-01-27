Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Илона Корстин высказалась о месте Единой лиги в списке сильнейших чемпионатов Европы

Илона Корстин высказалась о месте Единой лиги в списке сильнейших чемпионатов Европы
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением об уровне чемпионата в сравнении с сильнейшими европейскими лигами.

— Сергей Елевич ставит Единую лигу на второе место среди всех национальных чемпионатов в Европе. Первое место, по его версии, занимает чемпионат Испании. Насколько согласны с такой точкой зрения?
— Конечно, очень приятно, что Сергей Николаевич так высоко оценивает уровень Единой лиги. И так оно действительно было до 2022 года: нас портал Eurohoops ставил на второе место. Сейчас мы, по неофициальным оценкам, входим в топ-5 европейских чемпионатов. То есть, несмотря на наше отсутствие в еврокубках, высокий уровень команд всё равно сохраняется.

Само собой, уровень организации соревнований очень высокий. Потому что у нас очень серьёзные требования к участникам со спортивной точки зрения, к организации самих клубов и к домашним аренам команд, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Сейчас выбирают:
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android