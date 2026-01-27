Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Дончич превзошёл легенду «Лейкерс», установив исторический рекорд клуба

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич установил рекорд клуба по скорости набора 2000 очков, превзойдя достижение легендарного центрового Джорджа Майкана. Об этом информирует Sporting News.

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Досунму - 20, Гидди - 19, Вучевич - 18, Смит - 13, Бузелис - 11, Окоро - 7, Уильямс - 7, Картер, Терри, Хаертер, Филлипс, Олбрич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 46, Джеймс - 24, Хатимура - 23, Смарт - 12, Хэйс - 8, Ларэвиа - 8, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме

Чтобы достичь отметки в 2000 очков в составе «Лейкерс», Дончичу потребовалось 65 матчей, тогда как Майкану для этого было нужно 72 игры. Примечательно, что ни один из легендарных игроков «Лейкерс» — Коби Брайант, Шакил О’Нил, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Джерри Уэст или Элджин Бэйлор — не сумел достичь отметки в 2000 очков быстрее.

Словенский баскетболист перешёл в «Лейкерс» в феврале 2025 года в результате громкого обмена с «Даллас Маверикс». С момента перехода Дончич быстро стал ключевым игроком команды.

Новости. Баскетбол
