Андрей Ведищев ответил, в чём прежде всего нужно прибавить Егору Дёмину

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о развитии российского разыгрывающего Егора Дёмина, выступающего за «Бруклин Нетс», отметив ключевые аспекты, в которых баскетболисту необходимо прибавить на старте карьеры в НБА.

«Конечно, есть над чем работать, прежде всего прибавлять нужно в скорости и контактной игре в проходах под кольцо. Знаю, что Егор много работает над своим развитием. Успех — это всегда много составляющих: это и талант (замечают тех, кто заметен), и целеустремлённость, и команда вокруг, и, конечно, светлая голова.

Сейчас Егор только в начале большого пути, и он точно своим примером повлияет на развитие баскетбола в России. Думаю, что теперь молодые наши баскетболисты будут смотреть на него с желанием повторить такой же путь. Это важно, когда есть правильный пример перед глазами», — приводятся слова Ведищева на странице «Команды Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

