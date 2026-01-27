«Мы называем это побегом». В «Локомотиве» охарактеризовали переход Елатонцева в NCAA

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Алексей Пегушин дал комментарий по поводу отъезда 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева в США, где он продолжил карьеру в студенческой лиге NCAA в составе команды «Оклахома Сунерз». Ранее спортсмен выступал за краснодарский клуб в Единой лиге ВТБ.

«Мы специально формировали команду под Елатонцева, видели в нём ключевую фигуру.

Но он выбрал путь вне правового поля. Если речь идёт о цивилизованном переходе, всегда есть официальный запрос и правовое поле. Здесь этого не было. Поэтому мы называем произошедшее побегом», — приводит слова Пегушина «Комсомольская правда — Краснодар».

Сейчас читают: Кириленко назвал уход Елатонцева в США нехорошим прецедентом для российского баскетбола

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: