Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Йовица Арсич высказался о предстоящем матче «Енисея» и ЦСКА в Единой лиге

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 28 января, в Красноярске и начнётся в 15:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА — очень сильная команда, которая доминирует даже в матчах с другими фаворитами чемпионата. Это хорошо сыгранный коллектив с отличным тренером, прекрасно знающим лигу. О них можно говорить только в положительном ключе. Нам важно постараться сделать игру более интересной, чем предыдущую, которую мы проиграли достаточно легко.

Хотим подарить нашим болельщикам настоящий праздник баскетбола — это наша последняя игра перед перерывом. Будем стараться держать высокий ритм и показывать наш лучший баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

