Йовица Арсич высказался о предстоящем матче «Енисея» и ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 28 января, в Красноярске и начнётся в 15:30 по московскому времени.
«ЦСКА — очень сильная команда, которая доминирует даже в матчах с другими фаворитами чемпионата. Это хорошо сыгранный коллектив с отличным тренером, прекрасно знающим лигу. О них можно говорить только в положительном ключе. Нам важно постараться сделать игру более интересной, чем предыдущую, которую мы проиграли достаточно легко.
Хотим подарить нашим болельщикам настоящий праздник баскетбола — это наша последняя игра перед перерывом. Будем стараться держать высокий ритм и показывать наш лучший баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».
