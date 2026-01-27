Скидки
Париж Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Сергей Моня оценил приглашение Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА

Именитый российский игрок бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Моня дал комментарий по поводу вызова разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на предстоящий Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это большое достижение. Игроки, болельщики, лига отметили его. Он является одним из лидеров «Бруклина». Показывает хорошую, уверенную игру. Как игрок, как снайпер в концовках матчей он хорошо играет, что немаловажно. Я очень рад за него и с удовольствием посмотрю, как он будет смотреться на фоне лучших новичков лиги.

От нас в уикенде участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед, и, по их рассказам, там была замечательная атмосфера. Рад, что россиянин попал на Матч звёзд и доказал, что достоин этого», — приводит слова Мони ТАСС.

Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

